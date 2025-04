“Beyond Words”, moda inclusiva al Salone delle Fontane all’Eur

19 ragazzi e ragazze autistici dell’associazione Modelli si Nasce sfilano in passerella per la seconda volta con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale. L’evento, “Beyond Words” prevede una sfilata nel Salone delle Fontane all’Eur e una mostra fotografica a Palazzo Braschi, dal 2 al 21 aprile.

Soddisfatto l’assessore capitolino, Alessandro Onorato, che ha voluto fortemente l’evento. “Per il secondo anno consecutivo – afferma Onorato – in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, abbiamo voluto produrre assieme a Modelli si Nasce un evento di moda inclusiva.

Realizzeremo il sogno di tanti ragazzi autistici, che diventano modelli con una sfilata e una mostra a Palazzo Braschi. Due iniziative in luoghi prestigiosi, a dimostrazione di quanto crediamo nella moda come strumento per abbattere le barriere“.

“Sono entrato in contatto con il mondo dell’autismo un anno e mezzo fa – rivela Rossano Giuppa, per la seconda volta regista della sfilata dell’associazione Modelli si Nasce – e ho messo in discussione il mio modo di comunicare. Manuel Sirianni, 23 anni, che non parla ma scrive al computer e comunica con la tastiera, mi ha aiutato nella regia della sfilata. Lui è uno scrittore e un poeta che ha già firmato un volume autobiografico, Il bambino irraggiungibile, edito da Bompiani.

Ora ha pubblicato una raccolta di cinque racconti, Fantasie e non solo, a cui si sono ispirati cinque giovani stilisti per creare gli abiti indossati dai 19 modelli autistici che sfilano a Beyond Words“.

Il fashion show nel Salone delle Fontane è condotto anche stavolta da Eleonora Daniele. Durante la sfilata Margareth Madè, Giuseppe Zeno, Vittoria Schisano, Michele Ragno, Giulia Bevilacqua, Paola Minaccioni, leggeranno alcuni brani tratti dai racconti di Manuel Sirianni, Fantasie e non solo.

Beyond Words ospita cinque giovani designer che hanno sposato i temi dell’innovazione, della sostenibilità e dell’inclusione con collezioni disegnate per la sfilata. I brand sono Migale Couture, LeonardoValentini, Alchètipo by Andrea Alchieri, Simon Cracker, Chronos Corps, con il marchio francese di calzature Calla e il marchio di eyewear Kyme.

A cura di Federica Trotta Mureau, Beyond Words è anche il titolo della mostra che racconta attraverso le fotografie di Danilo Falà, i ragazzi di Modelli si Nasce. La regia del film che accompagna le immagini è di Federico Papagna. La direzione grafica per la stampa è curata da Daria Reina e Andrea Ferolla.

“Modelli si Nasce – ha commentato la presidente dell’Associazione Silvia Cento – è grata all’assessore Onorato per aver sostenuto con fiducia e determinazione per il secondo anno, un evento di così alto livello che attraverso arte e bellezza offre l’opportunità di guardare con occhi nuovi e mente

aperta ai ragazzi neuro divergenti e, in generale, a tutto il mondo dell’autismo“.

