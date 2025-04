Attraversamenti pedonali e marciapiedi a Labaro e Cesano

Sono partiti gli interventi sulla viabilità di viale Gemona del Friuli per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e in via della Stazione di Cesano per il rifacimento dei marciapiedi.

A Labaro, dopo il rilascio delle discipline di traffico e delle indagini trasportistiche eseguite dal Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, e dopo aver condiviso il progetto con la Polizia Locale, i lavori riguarderanno la realizzazione di tre nuovi attraversamenti pedonali su viale Gemona del Friuli altezza via Lusevera, via Arta Terme e altezza civico 20, nel tratto tra via Noviglio e via Brembate.

“Salvo imprevisti, i lavori per lo spartitraffico pedonale, il divieto di inversione e l’attraversamento all’altezza di via Lusevera si concluderanno entro la fine di aprile. A seguire, entro metà maggio, quelli all’altezza di via Arta Terme e del civico 20” spiega l’assessora ai Lavori pubblici del Municipio XV, Luigia Chirizzi.

A Cesano invece i lavori prevedono il rifacimento dei marciapiedi su via della Stazione di Cesano nei tratti tra via Antonio Monaco e via di Ponte Trave e via della Stazione di Cesano lato civici pari, nel tratto tra via Dario Grixoni e via del Fosso dei Grossi “dove saranno ricavati anche dei nuovi posti auto a seguito del restringimento dell’ampio marciapiede esistente” conclude l’Assessora.

