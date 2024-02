Frattura composta di un luogo. Frattura composta di un nome di Andrea Accardi

Martedì 27 febbraio 2024, ore 21* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, incontro con Andrea Accardi e il suo libro Frattura composta di un luogo. Frattura composta di un nome, Giuliano Ladolfi Editore 2022

In conversazione con l’autore: Anna Maria Curci

Andrea Accardi è nato a Cagliari nel 1984 ed è cresciuto a Palermo. Si è laureato in Letterature e filologie europee all’Università di Pisa nel 2008, e sempre a Pisa ha conseguito nel 2012 un dottorato in Letteratura francese studiando il dramma di Maurice Maeterlinck. Attualmente insegna Lettere in un Istituto Tecnico a Palermo. Ha fatto parte per dieci anni della redazione del sito letterario Poetarum Silva. Ha pubblicato presso Ladolfi editore Frattura composta di un luogo nel 2019 e Frattura composta di un nome nel 2020, poi riuniti nel 2022 in un volume unico. Nel 2021 ha pubblicato con FaraEditore il saggio Post su Dante – Scrivere della Commedia al tempo dei blog, e con Arcipelago itaca il libro di versi Nosferatu non esiste.

*Ingresso con tessera dell'Associazione 2024.

