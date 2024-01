Fregene: Furto last minute nella zona centrale, ladri colpiscono e si dileguano

Una furto eseguito in quattro e quattr’otto, nel pomeriggio di ieri, Venerdì 19 Gennaio 2024, a Fregene, località balnearea di Roma. Nel mirino dei ladri è finita un’abitazione nella parte centrale della località.

Stando alle prime informazioni i malviventi hanno messo a segno il furto durante il pomeriggio inoltrato, approfittando dell’oscurità che era scesa da poco. Sarebbero, infatti, entrati in azione subito dopo le 18. Vittima un villino che si trova nel centro della località, in un comprensorio tra viale Nettuno e via Cesenatico.

I proprietari si sarebbero in quel momento assentati da casa. E’ bastato un quarto d’ora di mancanza per far sì che i ladri mettessero a segno il furto dopo essere entrati rompendo l’inferriata. Non avrebbero portato via molto in quell’arco di tempo, giusto qualche piccola cosa d’oro, ma resta la paura per un’azione compiuta, non in piena notte quando non c’è nessuno in giro, ma in un momento in cui in teoria chiunque avrebbe potuto vedere.

I topi di appartamento, evidentemente, hanno atteso l’uscita di casa dei proprietari oppure hanno “monitorato” la situazione studiando le mosse di chi vive nella zona. Nel giro di un quarto d’ora sono entrati, hanno rubato e sono fuggiti. Le indagini sono tutt’ora in corso per accertare gli autori del furto.