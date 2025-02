Frosinone: maxi-operazione delle Fiamme Gialle contro l’evasione fiscale nel settore delle sponsorizzazioni sportive

Una vasta operazione di polizia economico-finanziaria, condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, con la collaborazione della Procura della Repubblica locale, ha portato alla luce un’importante rete criminale operante su tutto il territorio nazionale.

L’operazione ha visto l’impiego di oltre 200 militari distribuiti su 40 Reparti del Corpo, con 6 arresti domiciliari e il sequestro di beni per un valore superiore ai 40 milioni di euro.

L’organizzazione criminale smascherata

Gli arresti sono scattati nei confronti dei vertici di un’organizzazione criminale dedita all’evasione fiscale e ad altre attività illecite, tra cui il riciclaggio e l’autoriciclaggio. Gli indagati sono 181, tra cui 417 società operanti in 14 regioni italiane.

I fatti risalgono a un’indagine partita da anomalie nei contratti di sponsorizzazione sportiva nel settore delle gare automobilistiche, in particolare nel rally, che coinvolgevano società e privati da diverse località d’Italia.

Il modus operandi dell’evasione fiscale

L’organizzazione criminale aveva messo in piedi un sistema di fatturazioni false attraverso società “cartiere”, che emettevano fatture per operazioni inesistenti.

Queste fatture permettevano alle società coinvolte di ottenere vantaggi fiscali indebiti, sfruttando deduzioni fiscali e detrazioni IVA. Il denaro veniva poi “ripulito” grazie a prelevamenti di contante, ostacolando la tracciabilità dei flussi finanziari.

Un giro di milioni di euro

L’indagine ha ricostruito un sistema di movimentazione di capitali con bonifici bancari apparentemente legittimi, che finivano su conti bancari intestati a persone fisiche e giuridiche, per poi essere prelevati in contante e restituiti, decurtando parte della somma. Oltre 80 milioni di euro in fatture false sono state emesse, con un’evasione IVA che ha superato i 11 milioni di euro.

Il sequestro dei beni e l’operazione di polizia giudiziaria

L’operazione ha portato anche al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, e ha visto l’esecuzione di perquisizioni su tutto il territorio nazionale.

Tra le accuse a carico degli indagati figurano associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reati tributari.

