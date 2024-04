Fuga di gas a Tor Pignattara, evacuato un palazzo e tre negozi

Un’importante fuga di gas in via dell’Acqua Bullicante, in zona Tor Pignattara a Roma, intorno alle 10:15 di stamattina, ha comportato l’evacuazione di una palazzina e di tre negozi. Sul posto è intervenuto il gruppo Prenestino della polizia locale per gestire la messa in sicurezza e la viabilitá sul tratto di strada dal civico 221A al civico 227C.

L’edificio sgomberato temporaneamente si trova al civico 223C e le persone evacuate sono 5 adulti e una bambina. Le tre attivitá commerciali sono state chiuse a scopo precauzionale.

Contestualmente è stata chiusa la limitrofa via Giambattista Ramusio. A lavoro i vigili del fuoco e il personale Italgas.

