Fuga in auto tra le vie di Centocelle, poi lo schianto: droga lanciata sotto le auto, un arresto

Scene da film d’azione e panico tra i passanti nella serata di ieri nel cuore di Centocelle, dove una manovra d’evasione da un controllo stradale si è tramutata in un bolide impazzito tra le vie del quartiere.

A bordo di una Opel Corsa, tre giovani hanno finto di rallentare all’alt intimato dalla Polizia di Stato per poi schiacciare il piede sull’acceleratore, ingaggiando una rocambolesca fuga a rotta di collo.

Lo schianto devastante e il soccorso alla giovane

La scorrazata ad alto rischio è arrivata al drammatico epilogo all’incrocio di piazza dei Gerani. Senza accennare a frenare, la vettura dei fuggitivi ha centrato in pieno una Renault Clio che stava impegnando la piazza.

L’impatto, violentissimo, ha semidistrutto i veicoli: ad avere la peggio è stata una passeggera di appena 18 anni che si trovava all’interno della vettura travolta.

Raggiunta dagli operatori sanitari del 118, la giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, dove è stata ricoverata in codice giallo.

Dose di droga lanciata in corsa, placcaggio e caccia ai latitanti

Mentre l’utilitaria incidentata fumava in mezzo alla strada, i tre occupanti si sono catapultati fuori dall’abitacolo cercando di dileguarsi a piedi nel reticolo del quartiere.

Durante la rocambolesca fuga tra i palazzi, i tre si sono liberati di un involto lanciandolo sotto le auto in sosta: all’interno della bustina, prontamente recuperata dalle gazzelle della Polizia, figuravano diversi grammi di cocaina pura, subito sequestrata.

L’inseguimento si è concluso con il placcaggio di uno dei fuggitivi: si tratta di un cittadino peruviano di 25 anni con un curriculum giudiziario già gravato da precedenti per furto.

Bloccato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo si è visto convalidare l’arresto questa mattina dal magistrato di turno.

Resta ora aperto il caccia agli altri due complici che, approfittando della confusione, sono riusciti temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

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