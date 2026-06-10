Fuga sulla Colombo, corriere della droga scappa all’alt con un chilo di cocaina: arrestato dopo inseguimento

Un chilogrammo abbondante di cocaina purissima sul sedile del passeggero, una manciata di gioielli d’oro nel cruscotto e il panico di finire nella rete dei controlli della Polizia.

Sono gli ingredienti che hanno trasformato un normale pomeriggio sulla via Cristoforo Colombo in un vero e proprio film d’azione, fatto di frenate brusche, gimcane tra le auto a tutta velocità e una caccia all’uomo a piedi nel bel mezzo di un incrocio intasato dal traffico.

La folle corsa si è conclusa con le manette ai polsi di un 31enne di nazionalità colombiana, intercettato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

L’operazione è stata condotta dagli uomini del IX Distretto Esposizione, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio volto al contrasto dei reati di strada e del grande spaccio nei quartieri della Roma bene.

Il tallonamento sulla Colombo e il disperato tentativo a piedi

I poliziotti stavano presidiando l’arteria che collega il centro all’Eur quando hanno notato un’utilitaria muoversi con un’andatura decisamente anomala, scandita da accelerate improvvise e cambi di corsia ingiustificati.

Quando la pattuglia si è affiancata intimando l’alt, il conducente ha schiacciato il piede sull’acceleratore.

Ne è nato un concitato inseguimento ad alta velocità: il trentunenne, pur di seminare la scorta, non ha esitato a mettere a repentaglio la vita degli altri automobilisti con manovre spericolate e sorpassi azzardati.

La fuga sulla carreggiata si è interrotta bruscamente solo quando l’uomo, imbottigliato e stretto tra le auto, è stato costretto a frenare. A quel punto ha aperto la portiera lanciandosi in un disperato tentativo di fuga a piedi.

Una corsa disperata durata poche centinaia di metri: gli agenti lo hanno tallonato e bloccato mentre tentava di attraversare un trafficato incrocio cittadino per confondersi tra i passanti.

I panetti nel cruscotto, l’oro e il tesoro in contanti nella base

Se in tasca l’uomo nascondeva appena 300 euro, la successiva perquisizione all’interno dell’abitacolo ha svelato la reale entità del carico che il corriere tentava di proteggere a ogni costo.

Sotto il sedile anteriore, lato passeggero, i poliziotti hanno scoperto due panetti di cocaina compatta, dal peso complessivo superiore a un chilo, che una volta tagliata e immessa sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.

Insieme alla droga c’erano diversi preziosi in oro, un tablet, un bilancino elettronico di precisione e il kit di cellophane per confezionare le dosi.

I controlli sono stati immediatamente estesi all’abitazione in uso al trentunenne. Qui gli investigatori del distretto Esposizione hanno scovato un ulteriore quantitativo di hashish e la somma in contanti di 3.540 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

Per il cittadino straniero sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha firmato la custodia cautelare in carcere.

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