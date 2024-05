Fuggitivo per traffico di droga catturato in un Hotel: condannato a quasi 4 Anni di carcere

Due ricercati sono stati arrestati dalla polizia in operazioni separate: un uomo per traffico di droga e una donna per furto aggravato.

Il 31enne di origine albanese è stato individuato dagli agenti del X distretto Lido di Roma presso una struttura ricettiva a via di Malafede. Era oggetto di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità albanesi per traffico internazionale di droga.

Dopo l’identificazione, durante la quale è stato accertato che doveva scontare una pena residua complessiva di 3 anni, 11 mesi e 22 giorni di reclusione, è stato portato nel carcere romano di Regina Coeli.

Nel secondo caso, una donna romena di 39 anni è stata individuata dal commissariato di Ladispoli in una struttura ricettiva a via Fiume. Era oggetto di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe per furto aggravato.

Dopo ulteriori accertamenti, è emerso che doveva scontare una pena residua complessiva di 1 anno, 1 mese e 28 giorni di reclusione.

Dopo la notifica del provvedimento da parte dell’ufficio Sirene, è stata arrestata e associata nel carcere di Civitavecchia.

