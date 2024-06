Furgone rubato sul GRA: inseguimento e tamponamenti, arrestato il conducente

Un pomeriggio movimentato quello di ieri – venerdì 7 Giugno 2024- sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un uomo alla guida di un furgone rubato ha seminato il panico all’altezza dell’uscita 26, tamponando tre auto e poi dandosi alla fuga.

L’inseguimento e l’arresto:

Accortisi delle sue manovre pericolose, i carabinieri hanno iniziato un rocambolesco inseguimento che si è snodato per diverse decine di chilometri. Il fuggitivo, nonostante l’alta velocità, ha speronato anche una pattuglia della Polizia Stradale, per poi immettersi sulla Via Pontina.

Lì, ha perso il controllo del mezzo dopo aver urtato la vegetazione ai bordi della strada, terminando la sua corsa fuori strada. I carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato.

Ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale:

Dagli accertamenti è emerso che il furgone era stato rubato e denunciato presso la stazione dei carabinieri di Roma Centocelle. L’uomo, un cittadino italiano, è stato arrestato per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Le conseguenze dell’incidente:

Per fortuna, nell’incidente non ci sono stati feriti gravi tra le persone a bordo delle auto tamponate. Il conducente del furgone, invece, è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

