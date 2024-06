Furia a Prati: donna aggredisce il compagno con una bottiglia dopo averlo scoperto con un’altra

Violenza tra le mura di un hotel di Prati, dove una donna brasiliana di 39 anni ha aggredito il compagno con una bottiglia di vetro dopo averlo scoperto con un’altra donna. L’uomo, 39enne anche lui brasiliano, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito.

La lite e la separazione temporanea:

La coppia, già in crisi, aveva trascorso la notte di sabato in un hotel di lungotevere dei Mellini litigando furiosamente. Per calmare gli animi, la donna aveva deciso di trascorrere la notte in un’altra stanza dell’hotel.

Il tradimento e l’aggressione:

Il compagno, invece, ha approfittato della situazione per trascorrere la notte con un’altra donna, presumibilmente un’escort.

La 39enne, venuta a conoscenza del tradimento, ha affrontato il compagno nella loro stanza, colpendolo ripetutamente con una bottiglia di vetro. La donna che era con lui è fuggita.

Arresto e convalida:

Allertati nuovamente, gli agenti del commissariato Trevi di polizia sono intervenuti trovando l’uomo in una pozza di sangue. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso al Santo Spirito.

La donna è stata arrestata per lesioni aggravate e portata nel carcere di Rebibbia. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙