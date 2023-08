Furti in casa. 29 arresti della Polizia a Roma nel periodo estivo

Ennesimo arresto della Polizia di Stato questa notte, per furto in abitazione, che si somma agli altri 2 arresti avvenuti la notte precedente. Sono 29 le persone arrestate a Roma dal primo giugno ad oggi per furti in appartamento.

Questa notte, poco dopo le 5, all’1 1 2 è arrivata la segnalazione di “rumori sospetti” in uno degli appartamenti lasciati vuoti dai vacanzieri nel quartiere di Pietralata. Immediato è scattato il piano di intervento coordinato dalla sala operativa della Questura di Roma: mentre alcune pattuglie accedevano nel palazzo, altri equipaggi circondavano la zona al fine di chiudere eventuali vie di fuga. Gli agenti del commissariato Sant’Ippolito hanno trovato uno degli appartamenti con la porta forzata e l’interno completamente a soqquadro ed insieme ai colleghi della Sezione Volanti e del Distretto Fidene hanno continuato a perlustrare l’intero palazzo, certi che i rei fossero ancora nello stabile. L’intuizione si è rivelata esatta: 2 ragazzi di origine georgiana, infatti, evidentemente accortisi dell’arrivo della polizia, si stavano nascondendo nel palazzo; uno è stato trovato disteso su un cornicione mentre l’altro cercava di “mimetizzarsi” sul terrazzo di un altro appartamento. Con non poca difficoltà i poliziotti hanno bloccato i 2 georgiani, i quali hanno reagito all’arresto colpendo gli agenti con calci e pugni. Al termine degli accertamenti e dopo aver raccolto la denuncia da parte dei proprietari degli appartamenti, i 2 giovani, uno di 26 e l’altro di 27 anni, sono stati arrestati e posti a disposizione della Magistratura la quale ha già fissato per domattina l’udienza di convalida nelle aule di piazzale Clodio.

Le notti precedenti invece erano stati arrestati un neo 18enne di origine marocchina ed un 45enne romeno.

Il 18enne si sarebbe introdotto alle 4 di notte in un appartamento sulla via Prenestina, mentre all’interno c’erano i proprietari, uno dei quali si è svegliato proprio quando il ragazzo stava entrando nella camera da letto. Il giovane è scappato inseguito dal proprietario di casa e nel tentativo di non farsi prendere ha colpito l’inseguitore; una pattuglia del Distretto Prenestino ed una della Sezione Volanti hanno notato la scena ed hanno bloccato prontamente il fuggitivo. Ricostruita l’intera vicenda negli uffici del V Distretto il 18enne è stato arrestato perché gravemente indiziato di rapina. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla PG.

Un 45enne è stato invece arrestato mentre cercava di introdursi in una villa nella zona del parco Schuster. Anche in questo caso determinante è stata la pronta segnalazione giunta all’1 1 2 che ha permesso in pochissimo tempo alle Volanti ed alla pattuglia del commissariato Spinaceto di fermare ed arrestare in flagranza di reato di tentato furto aggravato il sospettato. Anche in questo caso il GIP ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.