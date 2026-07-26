Furti in casa, scatta il piano sicurezza dei carabinieri: intensificati i controlli tra Colleferro e Valmontone

Città vuote per le ferie estive, case incustodite e il rischio concreto che la criminalità predatoria ne approfitti.

Per blindare il territorio e prevenire l’odioso fenomeno dei furti in appartamento, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno fatto scattare un dispositivo straordinario di vigilanza ad alto impatto, mettendo sotto la lente sia i borghi storici che le grandi vie di collegamento nell’area a sud di Roma.

Il piano operativo, mirato a garantire standard di sicurezza elevati per chi è rimasto in città, ha visto l’impiego sinergico delle “gazzelle” del Nucleo Radiomobile e dei militari delle Stazioni territoriali di Colleferro, Valmontone, Artena e Gavignano.

I posti di blocco e le pattuglie a piedi si sono concentrati nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle periferie più isolate, portando a un bilancio di 89 persone identificate, 62 veicoli controllati e 9 perquisizioni sul posto.

Proiettili di guerra a Valmontone e sanzioni sulla viabilità

I controlli dell’Arma hanno consentito di far scattare tre denunce in stato di libertà inviate sul tavolo della Procura della Repubblica di Velletri:

I guidatori ubriachi: deferiti due automobilisti residenti nella provincia di Roma, sorpresi alla guida con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti dalla legge;

Arsenale d’epoca: nei guai un uomo di Valmontone, trovato in possesso di due proiettili da guerra risalenti alla Seconda Guerra Mondiale unitamente a un coltello da scavo privo di giustificato motivo.

Sul fronte del contrasto al consumo di stupefacenti, altri quattro giovani di Colleferro e Artena sono stati segnalati alla Prefettura di Roma come assuntori, dopo essere stati sorpresi nelle piazze della movida con diverse dosi di hashish.

Controlli ai domiciliari e patenti ritirate

L’imponente dispositivo dei militari si è esteso anche alle verifiche sulle misure di prevenzione giudiziaria, con l’ispezione a sorpresa presso le abitazioni di 14 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari per accertare il rispetto delle prescrizioni imponibili.

Pesante anche il bilancio per le violazioni al Codice della Strada: le pattuglie hanno disposto il sequestro di tre veicoli, ritirato tre patenti di guida per infrazioni gravi ed elevato 9 sanzioni amministrative per un totale superiore ai 4.000 euro, con la decurtazione complessiva di 20 punti sulla patente degli automobilisti indisciplinati.

I controlli straordinari sul territorio proseguiranno per l’intero arco delle festività estive.

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