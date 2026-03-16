Furti nelle auto vicino alla metro di Ostia Antica: inseguimento e schianto, arrestato un 22enne

Una segnalazione al numero di emergenza ha fatto scattare l’intervento dei militari e si è trasformata in un inseguimento terminato con uno schianto alle porte del litorale romano.

I Arma dei Carabinieri della stazione di Ostia Antica hanno arrestato un cittadino cileno di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

La segnalazione e l’arrivo dei Carabinieri

Tutto è iniziato dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza di alcune persone sospette nei parcheggi vicino alla stazione della metropolitana di Roma–Lido a Ostia Antica. Secondo quanto riferito, gli uomini stavano danneggiando alcune auto in sosta.

I militari sono arrivati sul posto in pochi minuti, riuscendo a individuare i sospetti. Alla vista delle pattuglie, però, i due hanno tentato la fuga salendo a bordo di un’auto a noleggio e allontanandosi a tutta velocità.

L’inseguimento e lo schianto

Ne è nato un breve inseguimento lungo la strada che collega Ostia Antica al litorale. La corsa è terminata all’ingresso di Ostia quando, durante una manovra improvvisa, l’auto dei fuggitivi ha impattato contro la vettura di servizio dei Carabinieri e contro un altro veicolo civile che stava transitando in quel momento.

L’incidente ha provocato soltanto lievi danni ai mezzi coinvolti e, fortunatamente, non si sono registrati feriti. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Uno fugge, l’altro viene bloccato

Subito dopo l’impatto il conducente dell’auto è riuscito a scendere dal veicolo e a fuggire a piedi, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. I militari sono però riusciti a bloccare il passeggero, il 22enne cileno.

La successiva perquisizione dell’auto ha portato al ritrovamento di diversi strumenti da scasso, oltre a documenti di circolazione e chiavi di casa appartenenti a una cittadina greca di 77 anni. Gli oggetti erano stati sottratti poco prima dall’auto della donna parcheggiata nella zona. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Identificato anche il complice

Le indagini svolte nell’immediatezza hanno consentito ai Carabinieri di identificare anche il conducente fuggito, un connazionale di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà.

L’arresto del 22enne è stato convalidato dal Tribunale di Roma, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

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