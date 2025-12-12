Furto alla Garbatella: coppia di ladri sorpresi a rovistare in un SUV. I residenti chiamano i carabinieri

È stata una notte agitata quella appena trascorsa alla Garbatella, dove attorno alle 2.45 il silenzio del quartiere è stato interrotto dalle segnalazioni dei residenti di via Alessandra Macigni Strozzi.

Diverse telefonate al 112 hanno infatti allertato i Carabinieri: “Ci sono due persone che si aggirano tra le auto”, hanno raccontato gli abitanti, svegliati dai rumori sospetti provenienti dalla strada.

Quando la pattuglia del Nucleo Radiomobile di Roma è arrivata sul posto, la scena era fin troppo chiara: il finestrino di un SUV era stato appena infranto con un sasso, e due uomini stavano rovistando nell’abitacolo alla ricerca di qualcosa da portare via.

I militari sono riusciti a bloccarli prima che potessero fuggire. I due, entrambi cittadini marocchini di 21 e 22 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati e arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.

