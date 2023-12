Furto in casa dell’esterno giallorosso Zalewski, rubati oro e oggetti preziosi

Furto in casa dell’esterno giallorosso Nicola Zalewski. Dopo aver forzato una porta finestra i ladri sono scappati con oro e oggetti preziosi. È stato lo stesso calciatore dell’As Roma, nella giornata di Giovedì 28 Dicembre 2023 , a richiedere l’intervento al 112. Nell’abitazione dell’Eur i carabinieri della locale compagnia hanno poi accertato l’avvenuto furto. Resta da quantificare il bottino. Il 21enne originario di Poli ha sporto regolare denuncia-querela.

Case dei calciatori svaligiate:

Zalewski è solo l’ultimo calciatore di Roma e Lazio vittima di un furto in casa. Lo scorso mese di novembre 2023 stesso destino era capitato a Matteo Zaccagni e Chiara Nasti, con i ladri in fuga con un bottino da 80mila euro. Sull’altra sponda del Tevere era invece toccato al difensore della Roma Chris Smalling fare i conti con due visite inaspettate, a ottobre scorso mentre non era in casa e ancora prima nell’aprile del 2021 quando il centrale inglese venne sorpreso nel sonno e rapinato nella sua villa sull’Appia Antica. Andando a ritroso vittime dei topi d’appartamento nel passato sono stati anche Jeremy Menez,Erik Lamela, Gervinho, Radja Nainggolan ed Edin Dzeko.