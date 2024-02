Furto in casa di un filatelico: Rubati francobolli per 70mila euro

La brutta sorpresa per il proprietario di casa è arrivata alle 19 di ieri (Domenica 11 Febbraio 2024). Quando, rientrato a casa, un noto filatelico romano ha trovato una finestra forzata e l’appartamento completamente in disordine.

Siamo in via Rocca Sinibalda e qui dei malviventi sono entrati forzando la finestra di un appartamento.

Una volta in casa, individuata la cassaforte, hanno usato la fiamma ossidrica per forzarla.

All’interno il bottino, poi asportato: 70.000 euro in fracobolli più 25.000 euro in contanti.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia scientifica insieme agli agenti del commissariato Vescovio.