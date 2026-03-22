Garbatella: individuato il conducente responsabile dell’investimento di un minore

Ha un volto e un nome il pirata della strada che lo scorso 12 febbraio aveva investito un minorenne davanti alla sua scuola, in via Alessandra Macinghi Strozzi, per poi fuggire senza fermarsi a prestare aiuto.

A chiudere il cerchio sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, al termine di un’indagine rapida e meticolosa.

Determinante il lavoro del Gruppo VIII Tintoretto, intervenuto subito dopo l’incidente e capace di ricostruire, tassello dopo tassello, la dinamica dei fatti.

Fondamentali le testimonianze raccolte sul posto e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno consentito agli investigatori di individuare il modello dell’auto coinvolta: una Peugeot 3008, sebbene inizialmente priva di elementi utili per risalire alla targa.

A fare la differenza è stato anche il controllo capillare del territorio. Dopo la diffusione dell’allerta tra le pattuglie, proprio durante un servizio ordinario gli agenti hanno intercettato un veicolo compatibile, notando segni evidenti di danneggiamento riconducibili all’investimento.

Da lì, il passo verso l’identificazione del conducente è stato breve. Si tratta di un uomo italiano di 55 anni, ora denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di omissione di soccorso.

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