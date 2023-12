Genzano: Uomo si accascia in casa e muore, indagine in corso

Un risveglio da incubo quello di una donna che si era addormentata insieme al suo fidanzato, ma si è risvegliata da sola nel letto dove dormivano i due. Nel salone la tragedia, con il giovane trovato morto in terra. Il dramma si è consumato la mattina di Natale ( 25 Dicembre 2023) in un appartamento di Albano Laziale. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi ma a nulla è servito se non accertare il decesso dell’uomo.

Sono da poco passate le 5:30 del 25 dicembre 2023 quando il personale di un’ambulanza richiede l’intervento alla polizia di una traversa di via Virgilio, nel centro del comune dei Castelli Romani. In terra, già privo di vita, un ragazzo di 33 anni, che abitava nell’appartamento della provincia di Roma con la fidanzata. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, con la casa chiusa dall’interno, secondo le prime ipotesi del medico legale il giovane sarebbe deceduto a causa di un malore.

Messa la salma a disposizione della magistratura, il pm di turno della procura di Velletri ha disposto l’autopsia con la salma del 33enne traslata all’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata. Ascoltata la fidanzata del giovane sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Genzano.