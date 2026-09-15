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Giallo a Ostia, precipita dal primo piano di una palazzina: trovato morto nell’androne, indaga la Polizia

La Polizia di Stato e la Scientifica transennano il palazzo ed avviano gli accertamenti per chiarire la dinamica e risalire alle generalità della salma

Marco Rollero - 15 Settembre 2026

Un tonfo sordo nella quiete della tarda mattinata e poi lo sgomento tra i residenti del Municipio X.

Un drammatico evento ha scosso il quartiere di Ostia Lido, dove un individuo ha perso la vita a seguito dei devastanti traumi riportati precipitando dal primo piano di una palazzina al civico 93 di via delle Repubbliche Marinare.

L’impatto con la superficie, avvenuto indicativamente intorno alle ore 12:00, ha provocato lesioni istantaneamente letali, rendendo vano qualunque tipo di soccorso immediato tentato dai passanti accorsi nell’area.

La corsa dei soccorsi e il rinvenimento nel vano d’ingresso

La traiettoria della caduta ha spinto il corpo all’interno dell’area condominiale:

Il ritrovamento: La persona è precipitata dal primo piano dell’immobile, finendo nell’androne della palazzina. A scoprire il corpo sarebbero stati alcuni condomini, che hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando il 112.

Immagine di repertorio

L’arrivo delle ambulanze: La segnalazione d’emergenza ha attivato la centrale operativa dell’ARES 118, che ha inviato d’urgenza un’automedica ed un’ambulanza.

I rianimatori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso immediato a causa dell’incompatibilità dei traumi con la vita.

L’intervento della Polizia e i rilievi della Scientifica

Contestualmente al personale sanitario, nell’area della tragedia sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini d’ufficio:

Rilievi e verifiche strutturali: I poliziotti e gli esperti della Scientifica hanno provveduto a perimetrare la zona con i nastri segnaletici per condurre i rilievi tecnici scentifici, al fine di determinare le precise cause del salto ed escludere o accertare la presenza di terze persone.

Attesa sui dati anagrafici: Le autorità procedenti mantengono il massimo riserbo sull’identità e sui dati anagrafici del defunto, in attesa del completamento degli esami autoptici e delle disposizioni emanate dalla Magistratura.

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