Giallo sulla Laurentina: trovato morto con il braccialetto dell’ospedale al polso

Un uomo senza vita sul ciglio della strada, con il braccialetto del pronto soccorso ancora stretto al polso. È un mistero dalle tinte drammatiche quello scoperto nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, in via Laurentina.

Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 12:00 da alcuni automobilisti di passaggio all’altezza di Vallerano, in un lembo di terra tra la corsia d’emergenza e la fitta vegetazione laterale.

La fuga dal Campus Bio-Medico

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, la vittima era stata presa in carico soltanto poche ore prima dai medici del Campus Bio-Medico.

L’uomo era arrivato in ospedale in forte stato confusionale, ma avrebbe poi deciso di lasciare la struttura volontariamente, prima che i medici potessero completare gli accertamenti o disporre un ricovero.

Poco dopo l’allontanamento, la tragedia. L’uomo si è incamminato a piedi lungo la Laurentina, lontano dai centri abitati, dove probabilmente è stato colto da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

Le indagini

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, allertati dai passanti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del ritrovamento sono intervenute le pattuglie della Questura di Roma per i rilievi scientifici.

Sebbene l’ipotesi più accreditata sia quella di una morte per cause naturali legata allo stato di salute precario dell’uomo, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

Le generalità della vittima non sono state ancora rese note, in attesa di rintracciare i familiari.

Resta da chiarire come l’uomo, nonostante lo stato confusionale accertato al momento dell’ingresso in ospedale, sia riuscito ad allontanarsi e a percorrere diversi chilometri a piedi prima di accasciarsi al suolo.

