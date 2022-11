GIFTLAND – La città dei regalo all’ex Deposito Atac di Piazza Ragusa

Un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del Natale con diversi giorni di anticipo. Questo è GIFTLAND – La città dei regalo, il più grande market di Natale di Roma che si terrà per 11 giorni a dicembre (2-3-4, 9-10-11, 16-17-18, 22 e 23 dicembre) all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (entrata Via Tuscolana 179).

Ilquest’anno ha pensato ai quesiti che in tanti si pongono soprattutto a dicembre: “Cosa gli regalo?” “Che regalo mi faccio?” “Dove trovo qualcosa di unico?”.Come rispondere a queste esigenze? Richiamando centinaia e centinaia di espositori da tutta Italia in un’area di(condivisa con il Farmer’s Market) e proporre il più grande assortimento di regali mai visto: AA dicembre, al Vintage Market a Piazza Ragusa, potrai trovare un regalo unico ma soprattutto pensato.Lo spazio in questi 11 giorni sarà mutevole e completamente addobbato a festa.e vivere momenti di spensieratezza in attesa del nuovo anno. Abbiamo pensato di ampliare la parte di artigianato e handmade e di creare un’area vintage ricca di espositori e di pezzi unici.

A impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di realtà emergenti (a cura di Indiepanchine) e la musica natalizia in versione indie. Un sottofondo musicale piacevole e rilassante che farà da contorno al grande protagonista della kermesse in Via Tuscolana 179: Babbo Natale. Ci sarà anche lui e oltre a girare per il market con la sua folta barba lunga, sarà disponibile per foto/stories/tiktok in un vero e proprio set fotografico allestito per l’occasione. Qui avremo il vero Babbo Natale e decorazioni natalizie 100% Made In Italy fatte con amore da centinaia di espositori che hanno fatto dell’artigianato e dell’handmade la loro ragione di vita.

Per i bambini sarà il più bel Natale di sempre, con una vasta area giochi per i più grandi e per i più piccini, che potranno anche “vedere” con i loro occhi come nascono alcuni prodotti che vengono venduti al market. Alcuni artigiani si metteranno all’opera e lavoreranno come se fossero nel loro laboratorio: un vero e proprio presente vivente da vivere ogni giorno. Per la gioia di tutti, all’appello non mancheranno i biscottini natalizi e fiumi di zucchero filato…

Tutte le strade portano a Giftland, che si pone come il luogo più idoneo per trovare il regalo perfetto e per trascorrere il tempo nel segno della condivisione di momenti indimenticabili. A impreziosire ogni secondo all’interno dell’Ex Deposito Atac ci penserà Fad Burger e Bistrot, che per l’occasione si addobberà a dovere con un menù a tema, cioccolate calde e leccornie natalizie di ogni genere, zuppe, pandori, panettoni e litri di vin brulè…

Anche i più grandi potranno dare sfogo ai loro istinti primordiali nello stand di Falchi Giochi: qui potrai trovare una selezione dei migliori giochi vintage con cabinati arcade e flipper d’epoca.

FARMER’S MARKET: LA SPESA GIUSTA PER TUTTI I WEEKEND DI DICEMBRE

Punto di riferimento della zona ogni fine settimana, il Farmer’s Market è un mercato “senza mercanti” che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio. Insomma, un luogo di convivialità dove è possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e un bicchiere di vino in compagnia, e certamente anche fare la spesa, per riconquistare il tempo e il piacere della socialità. Non mancheranno cesti di Natale, panettoni e altre prelibatezze….