Giornata internazionale contro la violenza sulle donne all’I.C. Balabanoff, a Colli Aniene

Un momento di riflessione davvero importante quello organizzato dall’I.C. Balabanoff nella mattinata del 24 novembre 2023 in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

I ragazzi delle classi I – II – III E si sono riuniti nel giardino della scuola dove, guidati dalla professoressa Diamantini, hanno letto brani di letteratura e cantato canzoni “per dire NO alla violenza sulle donne”.

Vestiti di nero e con cartelli rossi pieni di slogan, ideati da ciascuno di loro, i ragazzi hanno distribuito ai presenti volantini e simboliche farfalle rosse. Sulle loro schiene mostravano tutti il numero 15 22, il numero anti violenza, gratuito, attivo 24 h su 24, che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Molto toccante il momento in cui, in un silenzio quasi surreale, sono stati letti i nomi di tutte le vittime di femminicidio avvenuti quest’anno.

Un plauso a questi ragazzi e a tutto il personale scolastico.

Gli eventi per questa giornata proseguiranno il 25 novembre 2023 nel IV Municipio e in tutta Roma. “Giù le mani dalle donne” è lo slogan che accompagnerà tutti gli eventi. Tutta la città di Roma si tingerà di arancione, colore scelto per la campagna mondiale 2023.

Il convegno a Villa Farinacci

Il IV Municipio ha scelto Villa Farinacci (Casa del Municipio – via Rousseau 90) come sede della propria iniziativa. Si inizierà la mattina alle 9,00 con un convegno dal titolo “Il dipendente affettivo e la danza della manipolazione del narcisista patologico” (Associazione “Il Laboratorio del Possibile”). Nel pomeriggio, le realtà aderenti all’osservatorio pari opportunità del Municipio Roma IV incontreranno i cittadini per informazioni sulle attività dei centri presenti nel territorio. Si terminerà la sera alle 16,00 con un concerto dal vivo della band “Note criminali” e con l’inaugurazione della mostra dal titolo “Com’era vestita” che resterà a diposizione e fruibile dal 25 novembre al 1 dicembre (in collaborazione con il comitato soci coop Valle Aniene e con la Prof.ssa Maria Luisa Giampietro).