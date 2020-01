Giovedì 6 febbraio 2020 è Salotto Romano

Ecco il programma del Salotto Romano che avrà luogo giovedì 6 febbraio 2020 alle 16,30 nella Sala Capitolare del Palazzo dei Domenicani in piazza della Minerva 42 (Pantheon).

L’incontro prevede in apertura l’usuale rubrica “Curiosum Urbis”: precisazioni storiche, archeologiche e letterarie a cura di Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma. A seguire, “Alla scoperta del tempio perduto: il tempio dei Dioscuri in circo”. Attraverso immagini esclusive, Carlo Pavia accompagnerà in una visita guidata nei sotterranei di Roma, alla ricerca di reperti d’eccezione. Un viaggio sotto le strade e dentro i cunicoli che traforano l’Urbe per risolvere interrogativi archeologici, storici e urbanistici. Specializzato in Archeologia e Topografia antica, Pavia è autore della recentissima pubblicazione Roma sotterranea – i 100 ipogei più belli (Edilazio 2019).

Al termine, i Poeti presenti potranno esporre le loro composizioni.

L’ingresso è libero come sempre.