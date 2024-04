Gira con un maiale al guinzaglio ma vende droga in mezzo alla strada, arrestato

Non passava di certo inosservato, con un maiale al guinzaglio per strada. L’accaduto nella zona di Torrevecchia a Roma, dove è finito nei guai un uomo di 52 anni.

Le immagini dei due nel quartiere, già tempo fa avevano fatto il giro del web. I carabinieri lo avevano notato mentre camminava in strada con l’anomalo animale a “spasso”. L’uomo è stato quindi fermato per un controllo mercoledì pomeriggio, dai carabinieri della stazione di Borgata Ottavia, ed è stato trovato in possesso di droga, sia cocaina che hashish, divisi in due involucri.

Dalle verifiche estese poi alla sua abitazione i militari dell’Arma hanno trovato un bilancino di precisione, sporco di stupefacente, sostanza utilizzata per il taglio della cocaina e dai messaggi in chat trovati sul cellulare sarebbero emersi inviti a potenziali acquirenti pubblicizzando un prezzo scontato.

Alla luce degli elementi acquisiti dai carabinieri ieri mattina il giudice monocratico ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.

Per il giudice non è stata credibile la versione dell’uomo che cercava di minimizzare l’attività di spaccio così come è apparsa anche poco convincente la tesi che la mannite presente fosse destinata al suo bambino, non fosse altro, spiegano gli inquirenti, perché la contestuale presenza di cocaina e di un bilancino finiscono a indicare quella sostanza come destinata al taglio e al confezionamento delle dosi. L’uomo era già stato arrestato per lo stesso reato due mesi fa.

