“Gira così” sarà presentato al Centro Anziani nel Parco di Villa Gordiani

Il 10 maggio alle ore 16,30 nella sala della Casetta Rossa del Centro Anziani nel Parco di Villa Gordiani, in via Prenestina angolo via Dignano d’Istria, la V Lega SPI, presenterà con il patrocinio del V Municipio – il libro Gira così, del prof. Marcelo Enrique Conti, Phd, professore Associato di Valutazione del Rischio e Management presso l’Università La Sapienza di Roma.

Il libro, con la prefazione del premio Nobel per la pace Adolfo Pèrez Esquivel, è una testimonianza toccante di chi ha sperimentato – giovanissimo – le carceri argentine del dittatore Videla, dalle quali è riuscito fortunosamente ad uscire, grazie alle sue ascendenze italiane.

L’autore, desaparecido per la sua famiglia durante la detenzione, rende, in questo testo autobiografico, la disumanità di una dittatura, la prepotenza del potere, il percorso di rinascita e di superamento delle angosce e la riconquista di una vita e dignità che la violenza cieca di un regime ha potuto per anni cancellare.

Interverranno: il presidente del V Municipio Mauro Caliste; Luigi Cocumazzo e Simonetta Felici della segreteria del Comprensorio SPI Ri. Roma E.V.A.; la segreteria Spi V Lega.

Introducono: Silvia Scardini e Antonio Laudando.

Modera: Cristina Simone.

Una firma per il lavoro: stabile, dignitoso tutelato e sicuro

Nell’occasione – 10 maggio come data Firma Day – sarà allestito un tavolo di raccolta firme per i referendum su lavoro indetti dalla CGIL.



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati