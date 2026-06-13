Giro di vite sui deepfake porno dei vip: oscurato il sito cFake, scatta il sequestro internazionale

Un clic sul dominio per mesi ha spalancato le porte a un archivio digitale con migliaia di fotogrammi e filmati a luci rosse, tutti falsi ma drammaticamente realistici, creati rubando le sembianze di donne della politica, dello sport e dello showbiz italiano ed internazionale. Da oggi, però, la piattaforma “cFake.com” è diventata un fantasma sul web.

Il portale è stato ufficialmente oscurato sul territorio italiano al termine di una complessa operazione cibernetica coordinata dalla Procura di Roma e condotta sul campo dagli specialisti della Polizia Postale.

L’inchiesta ha preso le mosse nell’autunno del 2025, innescata dalle denunce e dalle segnalazioni di diverse personalità pubbliche femminili che avevano scoperto online la presenza di propri cloni digitali inseriti in contesti pornografici espliciti.

Sfruttando sofisticati software di intelligenza artificiale generativa, gli amministratori del sito riuscivano a sovrapporre i volti delle vittime sui corpi di attrici hard, distribuendo il materiale senza alcuna forma di consenso.

Il Meccanismo e la Strategia di Accesso

La piattaforma era strutturata per monetizzare e diffondere i contenuti su scala globale.

Il portale si presentava con un’interfaccia interamente in lingua inglese e bypassava i sistemi di tutela dei minori attraverso un modulo puramente formale: per accedere alla galleria dei deepfake bastava un’autodichiarazione sulla maggiore età, senza che venisse richiesto alcun documento d’identità o verifica digitale di terze parti.

Gli investigatori del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica hanno avviato una sofisticata attività di tracciamento dei flussi di rete e dei nodi di instradamento, riuscendo a localizzare i server fisici che ospitavano i file del portale, tutti posizionati all’interno del territorio degli Stati Uniti.

Nel novembre dello scorso anno, la Procura di Roma ha capitalizzato gli elementi investigativi ottenendo dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) un decreto di sequestro preventivo, disponendo l’immediato oscuramento dei DNS per inibire le connessioni dall’Italia.

L’Asse Roma-Washington e la Legge Americana

L’operazione contro cFake.com non si è fermata ai confini italiani, trasformandosi in un caso scuola di cooperazione giudiziaria internazionale contro il reato di revenge porn e violazione della dignità digitale tramite IA.

La magistratura capitolina ha attivato i canali di rogatoria internazionale collaborando a stretto contatto con gli agenti dell’Homeland Security Investigations (HSI), l’agenzia federale degli Stati Uniti specializzata nella repressione dei crimini transnazionali ad alta tecnologia.

Sulla base degli elementi di prova forniti dalla Polizia Postale, i funzionari statunitensi hanno avviato le procedure per il sequestro definitivo del dominio web sui server americani.

La leva giuridica mossa da Washington è la violazione del “Take It Down Act”, la severa normativa federale statunitense nata proprio per perseguire la diffusione non consensuale di materiale intimo e per colpire i creatori di falsi multimediali generati con sistemi sintetici.

Il provvedimento segna un punto di svolta nel contrasto a un fenomeno criminale in fortissima espansione, offrendo una nuova strategia di intervento coordinato per ripulire la rete e tutelare l’identità violata delle vittime.

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