Giubileo, chiusura della Porta Santa: maxi piano sicurezza e traffico blindato intorno a San Pietro

Massima attenzione e un dispositivo di sicurezza rafforzato intorno al Vaticano in vista delle celebrazioni di chiusura del Giubileo della Speranza, in programma domani, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto un piano straordinario di vigilanza e gestione della viabilità nell’area della Basilica di San Pietro e delle zone limitrofe.

I controlli sono scattati già dalla mattinata di oggi, con un progressivo rafforzamento della presenza degli agenti nelle strade interessate dagli eventi conclusivi dell’Anno Santo.

Oltre cento unità della Polizia Locale saranno impiegate per garantire sicurezza, ordine pubblico e fluidità dei flussi pedonali e veicolari.

Nel corso della giornata si sono già registrati i primi provvedimenti sul traffico: intorno alle 12.00, a causa dell’elevato afflusso di turisti e pellegrini diretti verso la Porta Santa, è stata temporaneamente interdetta la circolazione in via del Mascherino, in direzione di piazza Pio XII.

Il momento centrale delle celebrazioni è previsto domani mattina alle 9.30, con il rito solenne della chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, officiato da Papa Leone XIV, seguito dalla Celebrazione Eucaristica per la solennità dell’Epifania.

Al termine della Messa, le vie del centro saranno animate dal tradizionale corteo storico “Viva la Befana”, che sfilerà lungo via della Conciliazione

. A mezzogiorno, infine, il Pontefice guiderà la preghiera dell’Angelus con la benedizione dei fedeli riuniti in piazza San Pietro.

Per consentire lo svolgimento degli eventi in condizioni di massima sicurezza, dalle ore 6.00 di domani scatterà una disciplina di traffico straordinaria, con divieti di transito su un’area estesa intorno a via della Conciliazione e piazza San Pietro, oltre a divieti di sosta nelle strade interessate.

La Polizia Locale invita cittadini e visitatori a utilizzare i mezzi pubblici e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

