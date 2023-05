Gli appuntamenti di maggio della Biblioteca Gianni Rodari

26 maggio ore 17.30

In occasione del Maggio dei Libri 2023, presentazione del libro A che distanza è il cielo, TEA 2022. Sarà presente l’autore Bruno Manca.

Intervengono

Comandante Micaela Scialanga Comandante Roberto Giovannetti Ex Assistente di volo Alessandra Francucci.

«Mi servirebbe proprio un casco per vedere oltre, per misurare la distanza tra me e il tempo che resta, tra ciò che ho sognato di fare da grande ma che non potrò fare mai. Mi servirebbe sapere, guardando il alto, la distanza tra me e il cielo: tra ciò che la malattia mi ha fatto diventare e ciò che sono davvero.»

Si può guardare verso il cielo anche se si è inchiodati a terra Ogni pilota in cabina di pilotaggio ha un diario di bordo in cui registra quello che accade in volo; il flight book di Amelia, invece, è chiuso nella sua stanza, come lei. E non registra informazioni sul viaggio, ma custodisce i pensieri, i dubbi, i segreti di una diciottenne che non potrà mai realizzare il suo sogno di diventare pilota di linea. Perché Amelia è affetta, fin dalla nascita, da una grave malattia cardiaca. E ora che si sente in pieno stallo, che avverte vicina la fine del suo viaggio, inizia a scrivere, rivolgendosi al Comandante che sta nei cieli. Scrive per mettere ordine nella sua vita, per trovare una risposta alle domande che fa fatica a porsi, per lasciare qualcosa di sé ai suoi genitori… per fermare il tempo, forse. Nella realtà, l’unico modo che ha di fermarlo è entrare nel simulatore di volo che il padre le ha costruito in camera e viaggiare, almeno con la fantasia.