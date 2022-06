Ecco gli eventi della settimana della Biblioteca Vaccheria Nardi

Per partecipare prenotarsi al numero 0645460491/4 o via mail all’indirizzo ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it

Lunedì 20 Giugno 2022 ore 16:30

si terranno dei laboratori per bambini di riciclo creativo dal titolo RicicliAMO per l’ambiente!, a cura dei ragazzi del Liceo Statale “Niccolò Machiavelli”. Età consigliata: 3-7 anni.

Giovedì 23 giugno 2022 ore 17.00

Presentazione libro Voci dalla riva/Voces desde la orilla

Il primo poeta citato nell’esortazione apostolica Querida Amazonia di papa Francesco è Ana Varela Tafur, una poetessa del Perù amazzonico che si è laureata e vive in California. E’ stato recentemente tradotto in italiano per la prima volta un suo libro del 2000, Voci dalla riva/Voces desde la orilla, a cura di Maurizio Mazzurco, traduzione di Claudio Fiorentini, Edizioni Progetto Cultura, 2021. Il libro viene presentato alla Biblioteca Vaccheria Nardi giovedì 23 giugno alle ore 17, presenti il curatore e la Seconda Segretaria presso l’ambasciata del Perù in Italia, Karla Arevalo del Castillo, che dialogheranno in videoconferenza con la poetessa.

Sabato 25 giugno 2022 ore 10.00

Presentazione libro Sotto il vulcano, a cura di Elena Bevilacqua, Rudis Edizioni, 2022e letture animate per bambini

Un appuntamento da non perdere per i più piccoli che potranno assistere alle letture animate con il Kamishibai, il teatrino di cartone utilizzato nei templi buddisti del XII secolo. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, l’autrice e illustratrice Elena Bevilacqua presenterà il racconto “Karl e Pio e il mistero delle vetrine infrante” e la poesia finalista al Premio Letterario Internazionale Samnium “Un tesoro né oro né argento” secondo l’antica tecnica giapponese del kamishibai.