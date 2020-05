Gli eventi della settimana di Biblioline Perlasca

Ecco gli eventi e attività a distanza della settimana di Biblioline Perlasca

Gli Insoliti Noti

Martedì 19 maggio

Gli Insoliti Noti. Incontri ravvicinati con amici scrittori.

La rubrica online di incontri ed interviste con gli autori di libri.

La pubblicazione del secondo episodio prevista per il 12 maggio scorso, è stata rinviata a martedì 19 maggio per problemi tecnici. In questo video alcune ragazze dell’Istituto Scolastico Giorgio Perlasca intervistano Daniele Aristarco, autore di libri tra cui Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

LibrAlata

Mercoledì 20 maggio

Libralata. Letture a distanza della grande narrativa di ieri e di oggi

Mariateresa Pindilli legge “La febbre di Caponegro”, un racconto scritto da Alessandro Niccolai.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

Libri Libera Tutti

Venerdì 22 maggio

Libri Libera Tutti. Letture a domicilio per bambini curiosi

La rubrica online di video-letture pensata per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni. Questa settimana Francesca Pacini dell’Associazione Informadarte Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura di Antje Damm e Anna Becchi, pubblicato da Orecchio Acerbo.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

La Stella Polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA LEGGERE

“Spazio, tempo e corpo” quanto sono cambiati questi concetti in quest’ultimo mese? Ciò richiede una riflessione sulle possibili conseguenze psicologiche e pratiche, di questo nuovo “vivere” dei nostri bambini/ragazzi. A tal proposito la senatrice, nonché pedagogista Vanna Iori esprime il suo parere consultabile al seguente link

COSE DA FARE

Ogni settimana attività ispirate ai capolavori di alcuni grandi artisti del Novecento: Partendo da un dettaglio di un quadro famoso si può inventare una storia e completare il disegno dopo aver stampato il pdf.

SUGGERIMENTI E CURIOSITÀ

L’esperienza di Biblioline in tempi di emergenza raccontata da Lucia Megli e Margherita Porena in questa puntata di Scuola@CasaNews dedicata al Salone Internazionale del Libro di Torino, condotta da Gino Roncaglia.

https://www.raicultura.it/articoli/2020/05/Il-Salone-Internazionale-del-Libro-di-Torino-1de82aa0-a414-4b79-b0a3-43199883bbeb.html?fbclid=IwAR1w32yjUkn0rTAQ1gznBbgdnOUBOtV5YHsip7ds32qa27rikSbhSeZsUzU

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo:

https://linktr.ee/bibliopointperlasca