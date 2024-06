Gli schiamazzi dei bimbi, mettono i sigilli al Ristorante Mucca Pazza di Monteverde

Il ristorante Mucca Pazza di Monteverde ha dovuto chiudere i battenti. Il motivo? Il proprietario lo spiega su Instagram: “Abbiamo ricevuto talmente tanti esposti che ci costringono a chiudere, ad annullare cene, compleanni, aspettative di tanti bambini e genitori. Il capriccio di pochi a discapito della gioia di molti.”

In un appassionato messaggio, il proprietario continua: “Quando è successo che la risata dei bambini che giocano e si divertono è diventata una cosa insostenibile per il genere umano? Siamo diventati così, un popolo che tollera tante ingiustizie ma non tollera un ristorante che accoglie bambini e gli fa vivere momenti bellissimi con i propri amici e parenti.”

Il post si conclude con un sentito dispiacere: “Ci scusiamo per i disagi… ma non dipende da noi, ma da un pregiudizio cieco che pretende di vivere in un posto come questo, nel silenzio più assoluto.”

