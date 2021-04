Globe Theatre occupato

“Siamo tutti sullo stesso palco” è uno dei motti coniati dai lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che stamattina hanno occupato il Globe Theatre di Villa Borghese.

L’occupazione vuole essere un’azione pacifica e sicura, dove nasceranno diversi tavoli di discussione e saranno affrontati temi importanti, tra cui l’utilizzo del recovery fund per i settori artistico-culturali.

Si discuterà sulla proposta che da tempo i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo sottopongono alle istituzioni, quella di una formazione retribuita, delle riapertura dei teatri in sicurezza e della nascita di contratti nazionali che li proteggano e tutelino.

Un altro degli scopi di questa occupazione è la riappropriazione di un tempo di confronto e auto formazione; l’invito che fanno i lavoratori e le lavoratrici alle istituzioni è quello di continuare un dialogo che da mesi va avanti a singhiozzo, nel quale si ribadisce l’importanza dell’istituzione di un reddito continuativo per tutti i lavoratori e lavoratrici di questo settore.

Questo pomeriggio alle 14 e 30 si terrà la prima assemblea cittadina all’interno del teatro per raccogliere proposte e confrontarsi, il tutto in piena sicurezza, gli organizzatori garantiscono la possibilità di effettuare tamponi rapidi al costo di 5 euro.

L’occupazione del Globe Theatre assume un’importanza non solo simbolica legata al luogo, di fondamentale importanza per la vita culturale di tutta la città, ma mostra la volontà concreta di tutti i lavoratori di protestare e proporre, uniti nello scopo di sovvertire la condizione stagnante in cui è piombato tutto il settore.

Appeso tra le balconate padroneggia lo striscione “A noi gli occhi please”, l’inevitabile omaggio al maestro Gigi Proietti, del quale sembra ancora poter udire la voce che suggerisce l’importanza di un’unica trasversale diffusione di cultura.