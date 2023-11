Gran finale il 25 e 26 novembre di Corviale Urban Lab

Il 16 novembre 2923 ha preso il via la dodicesima edizione di “Corviale Urban Lab”, il festival multidisciplinare organizzato dall’Associazione Culturale Procult, ideato da Alessio Conti e diretto da Giuseppe Casa; fino al 28 novembre sono stati e saranno molti gli appuntamenti tra arte, musica, letteratura e multidisciplinarietà inseriti in cartellone.

Corviale Urban Lab è, infatti, un festival artistico e uno spettacolo di qualità a trecentosessanta gradi, che per undici edizioni ha coinvolto gli abitanti di Corviale, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella rinascita culturale del quartiere attraverso un intervento di rivitalizzazione del tessuto sociale.

Anche l’edizione 2023 è stata, dunque, realizzata in più location nell’area del Municipio XI e di Corviale, e terminerà con un doppio evento finale il 25 e 26 novembre presso il Teatro San Raffaele in via di S. Raffaele 6, gran finale di questa XII edizione del festival, che ospiterà un evento multidisciplinare con due giornate di spettacolo tra teatro, danza, circo, reading letterari e musica.

Tra gli artisti ospiti Androgy̆nus, Piccola Orchestra di Tor Pignattara, Novagorica, GEA, Mariano Fiore, Eleonora Frascati, Giulio Linguiti, il progetto strumentale Camera (che vede la collaborazione dei musicisti Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio Arcieri con l’attore e regista Luigi Morra), Uscite d’Emergenza – Contemporary Dance Company, Underdog, Lorenzo Maragoni, lo scrittore Federico Torre, il mago intrattenitore Umberto Carpani. Il programma completo su www.corvialeurbanlab.it.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Parallelamente, dal 16 novembre (fino al 26 e su prenotazione) è aperta al pubblico, nella Sala Condominiale del Primo Lotto, la Mostra delle Memorie, giunta alla sua quarta edizione, con un nuovo allestimento a cura di Sara Braschi e Sofia Sebastianelli del Laboratorio di Città Corviale.

Fino al 25 novembre la Galleria Il Mitreo – Arte contemporanea ospiterà invece laboratori e incontri letterari in collaborazione con Laboratorio di Città Corviale, Mitreo Iside e Scuderie MArteLive, che culmineranno con gli incontri del 25 novembre con “Poesie Poesie a Corviale con il Movimento per l’Emancipazione della Poesia”. Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia è un movimento apartitico di azione politica e sociale che si propone quale rete alternativa di creazione e diffusione di poesia contemporanea; espressione di un’esigenza collettiva, il MeP nasce dalle contraddizioni riscontrate nell’attuale società, consumistica e disattenta, e con pratiche diverse si adopera per risolverle.

Sempre il 25 novembre si terrà, inoltre, “Pasolini incontra la street art a Corviale”: l’attrice Alessandra Merico effettuerà dei reading di celebri poesie di Pier Paolo Pasolini, mentre i partecipanti saranno condotti tra le strade del quartiere in un tour guidato per ammirare le numerose opere di street art presenti. Tra queste, particolare risalto sarà dato alla recente opera realizzata dall’artista olandese JDL sul muro laterale del Serpentone, il muro più alto di Roma, che ha ottenuto una risonanza notevole portando il quartiere sulle pagine di riviste internazionali.

