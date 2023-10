Grande successo della mostra fotografica “Việt Nam”, di Federico Di Nuzzo

Inaugurata, con grande successo di pubblico e di critica, il 6 ottobre scorso, presso il centro culturale Gabriella Ferri in Roma (con ingessi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76 (nelle immediate vicinanze di largo Beltramelli), la mostra fotografica di Federico Di Nuzzo, intitolata “Việt Nam.

La mostra resterà aperta, fino al 20 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Bellissime le fotografie esposte, che mostrano le rughe di una popolazione dedita al lavoro, particolarmente nelle risaie e al piccolo artigianato, ma anche attimi di vita quotidiana, di bambini, mamme, pause di riposo durante il lavoro, ecc..

Come ha detto il Di Nuzzo, è un popolo che vive contento di quello che ha, senza la frenesia che attanaglia altre latitudini del mondo.

Insomma, da lui viene definito: “il paese degli incontri meravigliosi”.

Presenti all’inaugurazione, l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma IV, Maurizio Rossi, con consorte, il Presidente ed alcuni Consiglieri del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli e il parroco di San Romano Martire, don Julio.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia teatrale Sandro Gindro (Presidente Francesco Pezzella), con il patrocinio del Municipio Roma IV.

Nelle immagini due delle foto esposte