Grande successo per il podcast del Municipio Roma V “4pxV. Quattro passi per il V. Periferie che parlano”

Il Centro carni, il mercato dei fiori e le esigenze di lavoratori e cittadini. Palmiro Togliatti (proprio lui, non il viale…), la Resistenza e la nascita della Repubblica, sono i protagonisti della terza puntata del podcast del Municipio Roma V “4pxV. Quattro passi per il V. Periferie che parlano”. Tra sogno e realtà il presidente Mauro Caliste affronta tanti temi delicati, anche grazie all’aiuto dell’assessore Sergio Scalia.

4pxV. Quattro passi per il V. Periferie che parlano è una delle modalità che l’amministrazione municipale ha scelto per proseguire e perseguire l’importante lavoro di valorizzazione: far conoscere, rendere sempre più consapevoli le persone del patrimonio culturale nel quale risiedono e così stimolarle nel prendersene cura in maniera attiva e partecipe.

In ogni puntata, pubblicata con cadenza settimanale, il venerdì mattina, si racconta e si fa conoscere sempre meglio non solo ai suoi abitanti, una porzione della Città Eterna resa sempre più pubblica, perché Il V Municipio non è solo ciò che si vede, è anche ciò che si riesce a percepire attraverso le sue storie: in sintesi queste sono le linee guida delle passeggiate durante le quali Mauro Caliste, insieme alla giunta ed ai consiglieri, che interpretato i vari personaggi, propongono e delle quali si fanno portavoce.

Per ogni puntata un elemento radiofonico identificativo: ad ogni personaggio corrisponde una voce differente.

Se i testi originari sono tutti di Olga Di Cagno (emozionata scrivente) l’elaborazione finale è frutto del lavoro corale del gruppo: Aurora Aglietti, Cristina Zaccheo e Giovanni Giusti, oltre che, naturalmente, il presidente Caliste.

Lucrezia, alla quale Olga Di Cagno ha prestato la voce, Castruccio Castracane che ha potuto riproporre la sua storia grazie a Filippo Riniolo, ed oggi Palmiro Togliatti, intrepretato da Antonio Liani, sono i primi tre personaggi, sono le prime tre storie trasmesse.

Non resta che ascoltare quindi, percorrere fisicamente quei 4 passi per questo municipio, e magari camminando riascoltare le puntate…. https://www.spreaker.com/show/4pxv-quattro-passi-per-il-quinto