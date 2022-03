Grave incidente questa notte a Centocelle. Nello scontro tra un’auto e un autobus in via dei Castani, all’incrocio con via dei Faggi (Burgerking).

Nello schianto ha perso la vita uno dei due occupanti della Volkswagen Scirocco.

L’autista dell’autobus ha riportato escoriazioni.

