Grottarossa, armati di pistola e col volto coperto rapinano ufficio postale

Nella mattinata di oggi Martedì 9 Aprile 2024, poco dopo l’orario di apertura, due uomini col volto coperto da mascherine chirurgiche e armati di pistola hanno rapinato l’Ufficio Postale di via di Grottarossa 56. Armi in pugno hanno saccheggiato quanto potevano e poi sono scappati.

I dipendenti dell’ufficio postale, tenuti sotto tiro, non sono rimasti feriti. Una volta che il ladri sono fuggiti, hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tomba di Nerone e del nucleo operativo della compagnia Trionfale che indagano sull’accaduto.

Sono stati disposti in tutta l’area posti di blocco per cercare di intercettare i fuggitivi. Al momento non è chiara la quantità di denaro rubato.

