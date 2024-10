Guasto agli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina, diversi treni cancellati

Una giornata da dimenticare per chi viaggia in treno. A partire dalle 6:30 di questa mattina, mercoledì 2 ottobre, la circolazione ferroviaria è stata praticamente paralizzata a causa di un grave guasto agli impianti delle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina.

La disconnessione simultanea dei due snodi principali ha causato disagi enormi, coinvolgendo migliaia di pendolari e viaggiatori in tutta Italia.

Tecnici in azione, ma i problemi persistono I tecnici di RFI sono immediatamente intervenuti per cercare di risolvere la situazione e comprendere come due impianti distinti abbiano potuto subire malfunzionamenti quasi contemporaneamente. Nonostante i primi interventi abbiano riportato il sistema in funzione intorno alle 9:00, la ripresa della circolazione è stata lenta e irregolare.

Per molte ore, le banchine di Roma Tiburtina e Termini, ma anche quelle delle stazioni regionali, si sono riempite di centinaia di viaggiatori in attesa di un treno. Anche chi è riuscito a salire su un convoglio si è trovato bloccato per lungo tempo sui binari.

La situazione è stata particolarmente critica sulla linea FL8 Roma-Nettuno, dove i treni in viaggio verso Roma hanno addirittura invertito la rotta, costringendo i pendolari a scendere e cercare alternative.

Un’Italia divisa in due Il guasto non ha riguardato solo il Lazio e le tratte locali: l’intera rete ferroviaria nazionale ne ha risentito pesantemente.

L’Italia, per gran parte della mattinata, è stata virtualmente “spaccata in due”, con il traffico ferroviario nord-sud interrotto o pesantemente ritardato.

Una situazione che ha spinto Trenitalia, sul suo sito ufficiale, a suggerire ai passeggeri di riprogrammare i propri viaggi, invitandoli, in pratica, a trovare mezzi alternativi.

I treni coinvolti Alle 8:45, Trenitalia ha rilasciato una lista dei treni ad Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti nel disastroso mercoledì ferroviario. Tra questi figurano collegamenti cruciali come:

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00) FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20) FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52)

E molti altri, che hanno subito ritardi significativi o sono stati cancellati.

Cancellazioni e modifiche ai percorsi Oltre ai treni completamente cancellati, molti altri hanno subito modifiche ai percorsi. Ad esempio:

FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10), che ha terminato la sua corsa a Napoli Centrale.

Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10), che ha terminato la sua corsa a Napoli Centrale. IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34), fermatosi eccezionalmente a Formia.

Treni essenziali per i collegamenti tra nord e sud, come il FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) e l’IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37), sono stati completamente cancellati, lasciando a terra migliaia di passeggeri.

