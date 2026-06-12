Guerra ai borseggiatori e al degrado a Termini: sette arresti nel maxi-blitz dei Carabinieri

Un cordone di sicurezza a maglie strettissime per ripulire la principale porta d’accesso della Capitale dalle sacche di criminalità predatoria e dal degrado all’ombra dei binari.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno fatto scattare un imponente servizio coordinato ad “alto impatto” all’interno e all’esterno della stazione di Roma Termini.

L’operazione, pianificata per blindare l’incolumità di pendolari, residenti e flussi di turisti, si è chiusa con un bilancio pesante: 7 persone arrestate, 3 denunciate a piede libero e 5 sanzioni amministrative con contestuale ordine di allontanamento.

L’intervento si muove nel solco delle direttive strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise al tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirate a ripristinare la percezione di sicurezza nei nodi nevralgici della mobilità urbana.

Mani lunghe tra i binari: caccia a borseggiatori e ladri

Sfruttando il caos e il viavai continuo dei passeggeri nella galleria commerciale dello scalo, i ladri sono entrati in azione, ma hanno trovato i militari ad attenderli.

I furti nei negozi: Tre persone sono state bloccate e ammanettate subito dopo aver varcato le soglie di alcune boutique di moda dello scalo, nascondendo sotto i vestiti capi d’abbigliamento e accessori griffati appena sottratti dagli scaffali.

Lo scippo al turista: Un quarto malvivente è finito in manette grazie al tempismo dei Carabinieri, che lo hanno bloccato pochi istanti dopo aver strappato gli effetti personali dalle mani di un visitatore straniero.

Refurtiva Recuperata

Tutta la merce recuperata dai militari – dal vestiario agli oggetti personali del turista – è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari prima che potesse sparire nei mercati ricettatori della zona.

Il market della droga nei corridoi dello scalo

La stretta dei Carabinieri ha colpito duramente anche le reti dello spaccio di strada che gravitano intorno a piazza dei Cinquecento.

Due persone sono state arrestate per spaccio: le perquisizioni personali hanno portato alla luce un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti pronte per la vendita al dettaglio.

A completare il quadro degli arresti c’è un settimo soggetto, rintracciato nello scalo e trasferito direttamente in cella in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale come aggravamento di una misura meno restrittiva a cui era già sottoposto e che l’uomo aveva ripetutamente violato.

La linea dura sul decoro: scattano i Daspo urbani

Oltre alla repressione dei reati di strada, l’obiettivo dei Carabinieri è stato il ripristino delle condizioni di vivibilità dell’intera area ferroviaria, troppo spesso ostaggio di bivacchi e abusivismo.

In quest’ottica, 3 frequentatori abituali dello scalo sono stati denunciati a piede libero per la violazione del DACUR: avevano violato il divieto tassativo di accesso alle banchine e alle aree perimetrali della stazione (il cosiddetto Daspo Urbano) emesso nei loro confronti dal Questore.

Infine, l’attenzione si è concentrata sulle aree di transito, dove altre 5 persone sono state colpite da sanzioni amministrative per il blocco del divieto di stazionamento.

Per tutte è scattato l’ordine immediato di allontanamento coatto dalla stazione, un provvedimento mirato a togliere ossigeno alla microcriminalità che specula sulle zone d’ombra dello scalo romano.

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