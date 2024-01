Guidonia, furto con scasso al bar “Centrale 97”: Rubati soldi,sigarette e gratta & vinci

Non c’è pace per i commercianti situati in zona Guidonia Montecelio, la terza città del Lazio in cui nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva addirittura proposto l’arrivo dell’Esercito per arginare il fenomeno dei furti. Una banda di malviventi è riuscita infatti ad introdursi in un bar facendone razzia. In fuga, sono però stati ripresi dalle telecamere di sicurezza con i carabinieri sulle loro tracce.

L’allarme è scattato la scorsa notte dal bar Centrale 97 che si trova in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel centro della frazione del comune della Città dell’Aria. Armati di “piede di porco” (una levachiodi) la banda – quattro uomini con i guanti e i volti nascosti da cappucci e mascherine chirurgiche – ha forzato la saracinesca. Una volta nel negozio hanno rubato sigarette, gratta&vinci e i soldi trovati (con il bottino non ancora quantificato). Poi la fuga.

Richiesto l’intervento al 112 a Colle Fiorito sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Guidonia che hanno accertato l’avvenuto furto. Acquisite le immagini di videosorveglianza del locale dalle quali potrebbero arrivare elementi utili a rintracciare i ladri, riusciti al momento a far perdere le proprie tracce. Intanto dall’inizio del 2024, quello al “Centrale 97” è il terzo furto con scasso.