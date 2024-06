Guidonia: si rifugia dai carabinieri per sfuggire alla furia dei parenti, un arresto e una denuncia

Un uomo italiano di 37 anni è stato arrestato a Guidonia, in provincia di Roma, dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite familiare.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è gravemente indiziato dei reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni.

Un 64enne si era precipitato in caserma per chiedere aiuto, inseguito dal fratello e dal nipote. Durante l’intervento dei carabinieri, è scoppiata una colluttazione in cui un militare è rimasto lievemente ferito.

Un uomo di 65 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico di 21 centimetri.

Sembra che la lite sia nata da dissidi familiari. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha scongiurato conseguenze ben più gravi.

