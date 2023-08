“Ho imparato a guardare la luna” al teatro Marconi

Ritorna “Ho imparato a guardare la luna” e stavolta nella cornice del teatro Marconi, in via Guglielmo Marconi 698/E il 12 e 13 settembre alle ore 21.

Dopo i successi degli scorsi anni, a grande richiesta lo spettacolo de La bottega dell’attore, scritto e diretto da Anna Fraioli, ritornerà in scena nell’ambito del Festival di Teatro Comico Roma Comic Off, rassegna che si svolgerà in vari teatri romani dal 12 settembre al 1 ottobre.

Uno spettacolo comico appunto, ma dai contenuti psicologici, perché la luna che i protagonisti imparano a guardare è il nostro lato oscuro, quello che non accettiamo, ma che ci realizza se lo accogliamo e non ne abbiamo paura.

Una commedia che si ispira al tema dell’Ombra di Jung o all’analisi transazionale, il tutto condito a ritmo di jazz che rievoca un altro grande autore brillante e psicologico, Woody Allen.

Quante volte ci siamo accorti di aver perso un’occasione per noi importante?

Quante volte capita di chiederci se quello che stiamo facendo nella nostra vita, nel lavoro, nelle relazioni, va bene per noi ed è quello che desideriamo davvero?

Dove trovano origine le scelte che facciamo, che apparentemente ci sembrano libere, ma che invece ascoltano quella vocina che sussurra “è così che deve andare”, “devo pensare alle cose serie”, “non ho tempo per questo”, “devo fare tutto alla perfezione”…?

La rivoluzione della luna farà il resto.

La trama

Massimo è un ragazzo con tanti sogni inespressi e tanta timidezza.

Sofia è una ragazza dolce e con qualche nevrosi.

Massimo si rivolge a una psicologa per cercare di capire come può approcciarsi alle ragazze. Anche Sofia si rivolge a una psicologa perché sente di avere molti aspetti della sua vita irrisolti.

Il lavoro terapeutico farà venir fuori parti di sé che non sapevano neanche di avere.

Il lato oscuro della Luna. O quello che più risplende? Ma loro impareranno a guardarla, la Luna. Tutto a ritmo di jazz!

Per info e prenotazioni:

ticket: 15 euro

e-mail: info@labottegadellattore.it

Cell: 3474522827 – www.labottegadellattore.it