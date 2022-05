Ho scritto amo sulla rabbia alla Biblioteca G. Rodari

Presentazione del libro realizzato dai ragazzi dell’ITC Lombardo Radice per il progetto laboratorio ‘Ho scritto amo sulla rabbia’.

Il progetto si pone quale obiettivo principale l’attivare nella coscienza dei ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria una maggiore consapevolezza del problema della discriminazione e del pregiudizio nei confronti di chi si sente diverso rispetto alla comunità di appartenenza e di fornire strumenti per promuovere comportamenti virtuosi e consapevoli, in famiglia e nel gruppo dei pari.

Il libro è uno strumento per fare prevenzione contro bullismo ed amarginazione.

A cura di Astro edizioni in collaborazione con regione Lazio e con finanziamento Unione Europea.

Relatore: Stefano Antonini Burattingegno teatro

Redazione: Francesca Costantino, Astro edizioni

L’evento rientra nell’iniziativa Il Maggio dei Libri che celebra anche quest’anno l’importanza della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno di noi.

La presentazione rientra nel filone “leggere per comprendere il presente”.

Edizione ContemporaneaMente, un gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito della campagna, sia il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo.

www.ilmaggiodeilibri.cepell.it