“I Dioscuri tornano a Roma”: Prorogata fino al 29 Febbraio 2024

“I Dioscuri tornano a Roma” è il titolo della mostra, promossa dal Municipio Roma I Centro, dall’Assessorato alla Cultura e dall’Associazione Via Veneto. L’esposizione organizzata dalla “Fondazione di Arte e Cultura Gianfranco Meggiato” ha per curatore scientifico Dimitri Ozerkov, già direttore del Dipartimento di Arte Contemporanea dell’Ermitage di San Pietroburgo, dimessosi dalla direzione museale nell’ottobre del 2022 in segno di protesta contro l’invasione russa in Ucraina.

La mostra, aperta al pubblico lo scorso 1° Dicembre 2023, è stata prorogata fino al 29 Febbraio 2024. Castore e Polluce, i mitici Dioscuri, i “figli di Zeus” dei Greci, venerati anche dai Romani a partire dal V sec. a. C, sono i protagonisti della esposizione dello scultore Gianfranco Meggiato.

Undici monumentali sculture in esposizione in un luogo emblematico della Capitale, nel cuore del I Municipio, fra via Veneto e Porta Pinciana.

All’inaugurazione, insieme all’artista, ha partecipato l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma I Centroa, Giulia Silvia Ghia che ha dichiarato “Con la mostra di Meggiato a Via Veneto si sta proseguendo su quanto scritto nelle linee programmatiche di questo Municipio. L’arte contemporanea è un veicolo straordinario per riconnettere le persone ai territori, per ricercare un nuovo senso, una nuova fruizione più rispettosa di questa meravigliosa città“.

Le opere sono realizzate da Meggiato in alluminio, con la tecnica della fusione a staffa, e in bronzo, con la tecnica della fusione a cera persa, tutte le sculture sono poste su basi in acciaio inox. La loro altezza varia da due fino a cinque metri. È possibile percorrere l’itinerario dell’esposizione attraverso il proprio smartphone, seguendo una mappa completa di immagini e descrizione, che si attiva scannerizzando un QR code posto sui cartelli esplicativi che accompagnano ciascuna scultura.