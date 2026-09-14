I medici di base scendono in piazza: sciopero il 15 e 16 settembre 2026

Gli ambulatori territoriali chiudono le porte e i camici bianchi scendono in piazza per denunciare il progressivo smantellamento della medicina di base.

Il Sindacato Medici Italiani (Smi) ha proclamato uno sciopero generale della medicina generale convenzionata per le giornate di martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2026, aprendo una frattura insanabile con il ministero e la Conferenza delle Regioni.

A far scoppiare la protesta è la contestata intesa stralcio sottoscritta il 23 giugno scorso sulle “Case della Comunità”, accusata dalle sigle di categoria di scaricare sui professionisti un insostenibile debito orario ed una rigida burocratizzazione delle prestazioni a scapito dell’assistenza diretta al cittadino.

La piattaforma di lotta: dalle tutele sociali alla scuola d’ateneo

L’appello lanciato dalla segreteria nazionale dello Smi punta a compattare l’intera categoria attorno a una piattaforma di richieste strutturali:

Doppio canale e specializzazione: L’istituzione del passaggio volontario alla dipendenza anziché il ruolo unico forzato e l’avvio della scuola di specializzazione universitaria in medicina generale per parificare la formazione territoriale.

Diritti e potenziamento dei servizi: La reintroduzione della medicina dei servizi, l’integrazione degli organici stremati del 118 e l’estensione di garanzie fondamentali finora negate alle p.iva convenzionate, come le tutele per infortunio e gravidanza.

La spinta popolare: A supporto delle rivendicazioni si aggiungono le oltre 9.300 adesioni raccolte in appena quaranta giorni dalla petizione coordinata dal segretario generale Pina Onotri per imporre un intervento legislativo urgente.

Mappa delle manifestazioni del 15 settembre

La prima giornata di astensione dal lavoro sarà accompagnata da un fitto calendario di sit-in organizzati nelle principali città italiane:

Roma: Assemblea e presidio dalle ore 10:00 alle 13:00 presso la sede nazionale dello Smi in via Sambucuccio d’Alando 9.

Milano: Aderenza al concentramento promosso dalla Lamg (Libera Associazione Medicina Generale) in piazza Duca d’Aosta, dalle 10:00 alle 12:00.

Napoli: Manifestazione all’esterno della sede Rai di via Guglielmo Marconi dalle 11:30.

Palermo e Pescara: Mobilitazioni rispettivamente davanti all’assessorato regionale alla Salute (ore 10:30) e all’Hotel Regent (dalle 9:30).

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