I Musei civici per la Giornata Internazionale della Donna 2024

Anche quest’anno Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali organizza una serie di attività in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Tra visite, itinerari e percorsi a tema, tanti gli eventi in programma da giovedì 7 a sabato 9 marzo nei Musei e lungo le vie di Roma, dedicati al mondo femminile e ad alcune grandi protagoniste della vita culturale e sociale cittadina di ieri e di oggi.

Due gli eventi speciali pensati per questa Giornata.

Alle ore 15 presso la Pinacoteca dei Musei Capitolini sarà presentato “Donne in Pinacoteca” un progetto multimediale di “audioguida”, a cura della Sovrintendenza Capitolina, dove arte, storia e tecnologia si incontrano. Attraverso il proprio smartphone ciascuno potrà seguire un percorso di visita in cui le protagoniste di alcuni dei capolavori della Pinacoteca raccontano la loro storia.

Uno storytelling personalizzato per ognuna delle otto opere selezionate che permette ai visitatori di scoprire in modo approfondito la storia e il contesto per ogni donna rappresentata. Si potranno ascoltare le voci di Europa che introduce il “il Ratto di Europa” del Veronese, della “Maddalena penitente” ritratta dal Tintoretto, della regina egizia “Cleopatra” nel dipinto di Guido Reni, di Circe nell’opera di Giovanni Andrea Sirani, di Ersilia, una delle Sabine rapite dipinte da Pietro da Cortona; sarà la “zingara” in prima persona a narrare la creazione della “Buona ventura” di Caravaggio; mentre le due donne pittrici Maria Felice Tibaldi Subleyras e Maria Luigia Raggi raccontano la loro vita e le loro opere, “Cena in casa del fariseo” e “Paesaggi con le rovine”.

La presentazione sarà l’occasione per una visita guidata introdotta dall’Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli e condotta dalla Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina Ilaria Miarelli Mariani e dalla Responsabile della Pinacoteca Capitolina Federica Maria Papi.

Alle ore 16.30, nell’ambito del ciclo “Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio”, l’Archivio Storico Capitolino dedica un omaggio alla figura di Lucia Sebastiani, già insegnante di storia moderna, che amava trascorrere intere giornate immersa nelle sue ricerche tra le carte antiche: un omaggio, a pochi mesi dalla scomparsa, alla memoria di questa appassionata studiosa, autrice di saggi e monografie tra cui Per un contributo alla storia del miracolo in età moderna (1983), Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale (a cura di, con Sofia Boesch,1984), Gruppi di donne tra convivenza e assistenza (1995) e I monasteri in età moderna: Napoli, Roma, Milano (a cura di, con Marina D’Amelia, 2009).

Gli altri incontri in programma nei Musei in Comune prendono il via giovedì 7 marzo al Museo di Roma a Palazzo Braschi, alla scoperta, attraverso i loro ritratti, delle donne che hanno animato la scena artistica e culturale romana nel XVIII e XIX secolo. Venerdì 8 marzo si parte dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, per conoscere le storie di coraggio e patriottismo delle eroine che hanno preso parte alla difesa di Roma. Si prosegue alla Galleria d’Arte Moderna con un racconto sulle donne, rappresentate o artiste, protagoniste delle mostre in corso. Al Museo di Roma in Trastevere sono di scena le grandi donne fotografe e, per concludere, un tuffo nel passato ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali dove si approfondirà la condizione delle donne appartenenti alla famiglia imperiale ai tempi della Roma augustea.

Tra le attività proposte sul territorio, giovedì 7 marzo il percorso Street Art a San Lorenzo pone l’attenzione sulle principali opere di Street Art che raccontano la storia e l’identità dello storico quartiere, attraverso temi quali la Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. Infine, sabato 9 marzo Essere donna a Roma tra il XVI e il XVIII secolo, un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio alla scoperta dei luoghi destinati alle donne come il Convento delle Convertite, il “Serraglio delle pubbliche meretrici”, l’Ospedale delle Celate e le modelle di Trinità dei Monti.

PROGRAMMA:

APPUNTAMENTI NEI MUSEI

Giovedì 7 marzo

Ritratti al femminile

Ore 16.30 (max 15 partecipanti)

Storie di protagoniste della vita artistica, culturale, sociale di Roma. Attraverso ritratti dipinti o scolpiti del Museo di Roma, scopriamo alcune significative figure femminili del XVIII e XIX secolo.

A cura di Donatella Germanò

Museo di Roma a Palazzo Braschi | Piazza S. Pantaleo/Piazza Navona

Venerdì 8 marzo

Eroismo al femminile. Le donne della Repubblica Romana

Ore 11.00 (max 15 partecipanti)

La Repubblica Romana è storia di coraggio e patriottismo; in occasione della Festa della Donna scopriremo le storie e i ruoli delle protagoniste che hanno partecipato alla difesa di Roma.

A cura di Mara Minasi e le volontarie del Servizio Civile Universale

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina | Largo di Porta S. Pancrazio

Donne in Pinacoteca

Ore 15.00 (max 25 partecipanti)

Un progetto multimediale di “audioguida” dove arte, storia e tecnologia si incontrano. Attraverso il proprio smartphone ciascuno potrà seguire un percorso di visita in cui le protagoniste di alcuni dei capolavori della Pinacoteca raccontano la loro storia. Intervengono: Monica Lucarelli (Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità), Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Federica Maria Papi (Responsabile Pinacoteca Capitolina), Riccardo Lozzi (CEO & Founder della startup LotzArt)

Musei Capitolini, Pinacoteca Capitolina | Piazza del Campidoglio, 1

Storie di donne alla GAM!

Ore 15.00 (max 25 partecipanti)

Un appassionante storytelling sulle donne protagoniste delle mostre in corso alla GAM, dai Maestri del XX secolo in dialogo coi Miaz Brothers fino al Gruppo 70: donne rappresentate o donne artiste, in un’avvincente indagine sul femminile.

A cura di Claudio Crescentini e Daniela Vasta

Galleria d’Arte Moderna | Via Francesco Crispi, 24

La lezione di Lucia Sebastiani: la passione per gli archivi

Ore 16.30 (ingresso libero fino a esaurimento posti)

Archivisti, studiosi e ricercatori, insieme ai colleghi, amici e allievi, rendono omaggio alla figura di Lucia Sebastiani, appassionata e coinvolgente professoressa di storia moderna e autrice di numerosi saggi e monografie, scomparsa a novembre 2023. Studiosa originalissima, coraggiosa e indipendente, ha dedicato la propria vita alla ricerca e allo studio in archivio, formando poi molti giovani grazie all’insegnamento.

Saluti istituzionali: Federica Pirani (Direttrice dell’Archivio Storico Capitolino); introduce: Elisabetta Mori (Archivista storica); intervengono: Martina Amico (Bibliotecaria), Marco Bascapé (Soprintendente archivistico e bibliografico della Puglia), Francesca Terraccia (Archivista e Storica dell’Età moderna), Sofia Boesch Gajano (Professoressa di Storia medievale), Raffaele Pittella (Professore di Archivistica bibliografia biblioteconomia – Roma Tre), Temide Bergamaschi (Archivista storica), Marina D’Amelia (Professoressa di Storia moderna)

Archivio Storico Capitolino, Sala Ovale | Piazza dell’Orologio, 4

Hilde e l’Italia. Visita alla mostra

Ore 17.00 (max 20 partecipanti)

Fotografia, sostantivo femminile: con uno sguardo rivolto alla storia e all’attività delle grandi fotografe, la storica dell’arte e Direttrice dei Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina Ilaria Miarelli Mariani illustra le opere di Hilde Lotz-Bauer (1907-1999) in mostra.

A cura di Ilaria Miarelli Mariani, con Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Museo di Roma in Trastevere | Piazza S. Egidio, 1/b

Il prezzo della libertà: storie di donne della Roma di Augusto

Ore 17.30 (max 15 partecipanti)

L’età augustea è stata un’epoca di pace, prosperità e ritorno ai valori romani. Essere donna e appartenere alla famiglia imperiale era un peso cui si poteva resistere aderendo allo stile di vita di Augusto, come Livia, o soccombere ribellandosi, come Giulia.

A cura di Maria Paola Del Moro

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali | Via IV Novembre, 94

ITINERARI:

Giovedì 7 marzo

Un percorso nella Street Art a San Lorenzo

Ore 10.00 (max 20 partecipanti)

Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, tra le principali opere di Street Art che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili.

A cura di Salvatore Vacanti con i volontari del Servizio Civile Universale “Street Art a Roma”

Appuntamento: Parco Caduti 19 Luglio 1943, ingresso di via dei Peligni

Sabato 9 marzo

Essere donna a Roma tra il XVI e il XVIII secolo

Ore 17.30 (max 25 partecipanti)

Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle Celate alle modelle di Trinità dei Monti.

A cura della Sovrintendenza Capitolina con Zètema Progetto Cultura

Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite

INFORMAZIONI

Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608

Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente

Gratuito con la MIC Card

Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00-19:00); www.museiincomune.it

