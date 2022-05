I prossimi appuntamenti della Biblioteca Aldo Fabrizi

Ecco prossimi appuntamenti della Biblioteca Aldo Fabrizi

27 maggio 2022 ore 17.30

Ogni scelta che fai

presentazione libro con l’autore

La Biblioteca ospiterà il 27 maggio alle ore 17.30 la presentazione del libro “Ogni scelta che fai“, Mondadori 2021. Attraverso gli elementi di filosofia morale e risoluzione dei conflitti che quotidianamente affronta nel suo lavoro accademico, disseziona ogni risvolto sentimentale, ogni anfratto emotivo che alimenta quella splendida illusione che chiamiamo amore. Perché per mantenere due egoismi allineati all’infinito serve un progetto infinito, un obiettivo infinito, un concetto, un’idea. Ma come si costruisce l’idea di un amore?

Sarà presente l’autore Valerio Capraro, modererà Valeria Messina psicologa e responsabile del Centro Antiviolenza ‘Paola Lattes‘.

Valerio Capraro insegna Economia a Londra. Si occupa di cooperazione, altruismo e onestà, temi sui cui ha pubblicato numerosi saggi. Segnaliamo, tra gli altri, La scienza dei conflitti sociali, con Sandro Calvani, Franco Angeli, 2020.

info allo 06 45460730- ill.aldofabrizi@bibliotechediroma.it

E’ consigliato l’uso di mascherine chirurgiche per gli eventi al chiuso

28 maggio 2022 ore 11.30

L’altra metà del cielo: scienziate tra storia e cinema

Mostra e lezione

Il ruolo delle scienziate, non riconosciuto per secoli con poche eccezioni, è stato fondamentale nel processo di evoluzione scientifica e tecnologica dell’umanità. A partire da Ipazia di Alessandria, uccisa dal fanatismo e dall’intolleranza, fino ad oggi sono molte le figure femminili che hanno speso la loro vita per la ricerca, a volte affiancando gli scienziati negli studi e nelle sperimentazioni, a volte affrontando da sole un percorso difficile, poiché determinate attività erano precluse alle donne.

Il progetto ‘L’altra metà del cielo: scienziate nella storia e nel cinema’ di Associazione Cinema e Storia in collaborazione con CNAI-Centro Nazionale Astroricercatori Indipendenti, si pone l’obiettivo di raccontare alcune di queste protagoniste della scienza attraverso una mostra di carattere didattico, in cui sono riprodotti ritratti e antiche fotografie delle studiose in ordine cronologico e corredati di didascalie. In concomitanza con la mostra, Associazione Cinema e Storia propone l’incontro ‘Scienziate tra storia e cinema’ a cura di Valeria Guidotti, docente e giornalista di cinema.

31 maggio 2022 ore 17.30

I cinque anni che sconvolsero l’Italia 1943 -1948

Presentazione libro

Dal 1943 al 1948 l’Italia visse una rivoluzione democratica: dal regime fascista e monarchico alla Repubblica e alla costituzione progressista. La resistenza al nazifascismo, come parte fondamentale della guerra di liberazione nazionale, ne fu motore materiale e ispiratrice ideale. Il libro I cinque anni che sconvolsero l’Italia, Bourdeaux, 2021 racconta questa epopea.

Insieme all’autore Aldo Pirone, modererà Fabio Di Russo, segretario della sez. ANPI ‘Bruno Trentin’.

Interverranno inoltre:

Maurizio Rossi, assessore alla Cultura e Sport del IV Municipio

Barbara Di Tomassi, Segretaria Generale CGIL Camera del lavoro Rieti, Roma est, Valle dell’Aniene

Dario Cimaglia, Editore

Sergio Sinchetto, Presidente sez. ANPI ‘Bruno Trentin‘

1 giugno 2022 ore 18.00

Ascoltiamo gli adolescenti

Presentazione libro

Il 1 giugno alle ore 18,00 presentazione del libro Voci dall’Adolescenza. Gli studenti navigano, Alpes Italia, 2022 che descrive la ricerca condotta dall’équipe psicopedagogica Apeiron

(Centro per la Ricerca Psicoanalitica) sul rapporto con Internet e i social degli studenti delle scuole del territorio.

Introdurrà Eliana Quintavalle, ex dirigente scolastica,

interverrà Annarita Leobruni Vice presidente del IV Municipio, con delega alle Politiche scolastiche, alle Politiche giovanili e alle Pari Opportunità

