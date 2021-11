I servizi della Società di Studi Fiumani

La Società di Studi Fiumani e l’Archivio Museo storico di Fiume ha sede nel Quartiere Giuliano-Dalmata di Roma dal 1960 e offre un servizio gratuito giornaliero alla cittadinanza, agli studenti e ai ricercatori universitari.

Sorta in esilio autonomamente e con i soli contributi degli esuli fiumani, da anni è un ente riconosciuto dal Ministero per beni culturali e dalla Soprintendenza dei beni archivistici e museali del Lazio. Dal 2004 è un ente riconosciuto dalla l. 92/2004 “Il Giorno del Ricordo”.

La SSF pubblica semestralmente la Rivista di studi adriatici ‘FIUME’ e possiede: a) un archivio con oltre 120.000 documenti, in parte informatizzati e in corso di digitalizzazione nella piattaforma nazionale Lazio 900; b)una biblioteca con 7.000 volumi inseriti nel catalogo on line del Sistema Bibliotecario Nazionale, c)una emeroteca di giornali rarissimi, d) una pinacoteca di artisti fiumani, e) una mostra permanente che documenta l’esodo giuliano dalmata e la storia di Fiume (Rijeka). Promuove il dialogo europeo.