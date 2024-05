È in arrivo, il 18 maggio, la Giornata Internazionale dei Musei, istituita dall’ICOM nel 1977. Anche quest’anno, Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, celebra l’evento con un ampio programma che si snoderà da venerdì 17 a domenica 19 maggio nei musei e sul territorio tra aperture straordinarie, visite guidate e laboratori per tutta la famiglia. Il tema scelto per questa edizione, Musei per l’educazione e la ricerca, intende sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni culturali nel fornire un’esperienza educativa olistica dove storia, arte, scienza e ricerca si incontrano con la sostenibilità, l’inclusività e il divertimento.

Tutte le attività sono gratuite, con pagamento del biglietto di ingresso al museo a tariffazione vigente. L’accesso ai musei e alle mostre è gratuito per i possessori della Roma MIC Card, fatta eccezione per le mostre Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi al Museo Civico di Zoologia e Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della Democrazia al Museo di Roma a Palazzo Braschi che prevedono un biglietto d’ingresso ridotto con la Roma MIC Card.

Giornata internazionale dei Musei: il programma

Si parte venerdì 17 maggio alle 9.30 alla Casina delle Civette, a Villa Torlonia, dove verrà raccontata la storia dell’edificio evidenziandone le caratteristiche di sostenibilità e inclusione. Sabato 18 maggio, a partire dalle 10.00, l’appuntamento è al complesso sotterraneo di San Paolo alla Regola per immergersi in un insolito dialogo tra antico e arte contemporanea, mentre alle 11.00, al Museo di scultura antica Giovanni Barracco, si scopriranno i rituali di fondazione nell’Antico Oriente; contemporaneamente, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, si terrà la visita a Porta San Pancrazio, protagonista di uno dei periodi più esaltanti del Risorgimento italiano, la Repubblica Romana del 1849; alle 11.30, invece, ai Mercati di Traiano-Musei dei Fori Imperiali, per ascoltare la storia di un complesso archeologico tra identità e strategie comunicative. Si riprende nel pomeriggio, alle 16.30, con un’attività laboratoriale al Museo di Roma a Palazzo Braschi dedicata ai più giovani, per divertirsi insieme con l’arte giapponese degli origami, mentre alle 17.00, nel sottotetto del Teatro Argentina, si andrà alla scoperta della storia di un piccolissimo museo. Si prosegue domenica 19 maggio alle 10.00, alla Villa di Massenzio sull’Appia Antica, per una passeggiata tra la storia e la biodiversità di un monumento e del suo contesto ambientale, mentre alle 10.30 si torna al Museo di scultura antica Giovanni Barracco per approfondire le informazioni storiche e artistiche celate nel marmo; alle 11.00, infine, partendo dallo scavo e arrivando fino a oggi, verrà evidenziata la centralità del Museo di Casal de’ Pazzi nel tessuto sociale della periferia romana di Rebibbia.

Oltre a queste attività, la programmazione si arricchisce di visite guidate alle mostre e alle esposizioni temporanee in corso: sabato 18 maggio alle 11.00, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, si parlerà della Neometafisica di Giorgio De Chirico, per proseguire alle 16.00, al Museo Civico di Zoologia, con la visione unitaria di arte e scienza in Ulisse Aldrovandi; alle 17.00, invece, si andrà al Museo di Roma a Palazzo Braschi per approfondire la vita di Giacomo Matteotti, per concludere, domenica 19 maggio alle 15.00, alla Galleria d’Arte Moderna, dove si condividerà con il pubblico un caso di studio e ricerca attorno al restauro dell’Allieva di danza di Venanzo Crocetti.

